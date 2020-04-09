Коронавирус Как и чем в Украине спасают заболевших коронавирусом нового типа

2020-04-10 08:33 63

Как сообщил в интервью УП замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, Минздрав дорабатывает протокол лечения коронавируса Covid-19. Он разработан на основе протоколов Китая, США и Италии.

"Министр Степанов заявлял, что они его (протокол лечения) дорабатывают, дополняют новыми медикаментами. Мы брали за основу китайский протокол, итальянский и американский", - рассказал он.

Также чиновник признал, что введение чрезвычайного положения обговаривалось с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Проговаривали, конечно. Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома", - подчеркнул замглавы ОП.

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