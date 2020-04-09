Коронавирус Украинским мужчинам объяснили, почему лучше сбрить бороду во время пандемии коронавируса

2020-04-09 18:00 366
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Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым мужчинам, особенно, которые носят бороду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - говорится в сообщении.

Как отметили в Центре, медикам при уходе за пациентами с COVID-19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей.

При этом населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как они предназначены для медиков, которые оказывают помощь инфицированным людям.

Напомним, ранее американские врачи призвали избавляться от растительности на лице. Специалисты утверждают, что борода в тысячу раз повышает риск заразиться коронавирусом и другими болезнями.

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