Политика Германия пересмотрит выплаты украинским беженцам

2024-10-23 21:37

Вместо стандартных соцвыплат по безработице, которые украинцы получают на уровне с немцами, ФРГ может ввести комбинацию по "льготам (выплатам) для соискателей убежища и инструментов политики привлечения граждан на рынок труда".

Министр финансов Германии Кристиан Линднер планирует сэкономить миллиарды евро, поэтому предлагает изменить правовой статус украинских беженцев, чтобы побуждать их к поиску жилья. Также глава ведомства намерен существенно реформировать систему выплат на жилье. Об этом пишет Spiegel в среду, 23 октября.

Урезав социальные выплаты по безработице украинцам, страна сэкономит немало средств. Однако для этого беженцы из Украины должны получить новый правовой статус.

"Мы должны рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины", - отметил Линднер.

Министр также упомянул и о реформировании системы расходов на жилье.

Целью предлагаемых немецким чиновником изменений является уменьшение расходов на помощь гражданам и привлечение большего количества получателей на рынок труда.

Вместо стандартных социальных выплат по безработице, которые украинцы получают на уровне с немцами, Линднер предлагает ввести комбинацию по "льготам (выплатам) для соискателей убежища и инструментов политики привлечения граждан на рынок труда".

Это означает, что украинские беженцы и дальше не будут проходить процедуру предоставления убежища, но и не будут получать автоматически гражданскую помощь, "направленную на обеспечение социально-экономического прожиточного минимума с социальным участием даже без работы".

Отдельно чиновник предложил реформировать возмещение расходов на жилье - сделать его по фиксированной ставке, а не на основе фактических расходов.

Напомним, правительство Германии согласовало законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи, известной как Bürgergeld ("деньги для граждан").

Линднер заявил в соцсети Х, что это не только облегчит финансовое положение земель и коммун, но и "ослабит притягательную силу социального государства для мигрантов".

Норвегия начала отказывать во временной защите прибывающим в страну из "безопасных" регионов украинским беженцам или тем, кто не проживал в Украине во время начала войны.