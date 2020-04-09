Коронавирус В Киеве анонсировали режим максимального ограничения передвижения: названы даты

2020-04-09 19:30 180

Исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин сообщил о возможном введении режима максимального ограничения передвижения в области 11-12 апреля.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга.

"Очевидно, что в ближайшее время ограничительные меры придется только усиливать", - заявил он.

Володин подчеркнул, что здоровье и жизнь украинцев сейчас во многом зависит от их добросовестности и ответственности. По его словам, соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - это лучшая профилактика заболевания COVID-19.

"В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", - добавил он.

Володин заявил, что если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, то выход из карантина начнется в мае, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

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