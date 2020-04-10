Коронавирус В Британии за сутки скончалась почти тысяча человек от Covid-19

2020-04-11 00:05 102
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В Великобритании за минувшие сутки 980 человек стали жертвами конавирусной инфекции. Об этом сказано в сообщении Департамент здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter.

По информации департамента, за последние сутки умерло наибольшее число людей с начала пандемии в стране. Всего с начала эпидемии в стране погибли 8 958 британцев.

Кроме того, возросло число подтвержденных заражений коронавирусом до 73 758 человек, а за последние сутки обнаружили 8681 новых случаев. Это также максимальное количество новых заражений за сутки с начала эпидемии.

Напомним, 8 апреля в Министерстве здравоохранения Великобритании заявили, что за последние 24 часа в больницах умерли 938 пациентов с коронавирусной болезнью. Тогда подчеркивалось, что в стране зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса за сутки.

Тогда отмечалось, что с начала эпидемии в Британии зафиксировали 60 733 случая заражения коронавирусом, из которых 7097 - летальных.

Как сообщалось, состояние главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, госпитализированного из-за осложнения заболевания коронавирусом, улучшается.

Представитель Консервативной партии, канцлер-кассир Риши Сунак подчеркнул, что сейчас британский премьер продолжает находиться в реанимации.

Так, Джонсон находится в стабильном состоянии на кислородной терапии. Он дышит самостоятельно, без каких-либо дополни тельных медаппаратов.

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