Коронавирус Когда украинцы выйдут на работу: премьер-министр назвал примерную дату

2020-04-11 00:06 105

Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Новый орган вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стратегия будет представлена на следующей неделе. А пока он поделился предварительными наработками.

Как видно из инфорграфики, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Во время этого периода планируется поддерживать социально незащищенные слои населения и мобилизовать медицинские ресурсы.

С начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

С начала июня до начала июля в планах значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.

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