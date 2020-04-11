Коронавирус Священник из Почаева заразился коронавирусом

2020-04-12 00:05 225
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У настоятеля храма Рождества Иоанна Крестителя в соседнем с Почаевом селе Великий Кунинец выявили коронавирус.

У священнослужителя из Почаева Тернопольской области выявили коронавирус. Об этом сообщил мэр города Василий Бойко.

"По состоянию на 10:00 11 апреля в Почаеве зафиксированы семь лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки два новых случая, в том числе один священнослужитель, который находится дома на самоизоляции", - рассказал городской председатель в фейсбуке.

По данным издания Религиозная правда, это отец Александр Марценюк, настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя в соседнем с Почаевом селе Великий Кунинец.

В Збаражской райадминистрации сообщили, что "на территории села Великий Кунинец находилось лицо, у которого выявлена болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией, и контактировало с жителями этого населенного пункта".

Накануне на сайте Союза православных журналистов был опубликован комментарий этого священника. Он рассказал, что заболел 5 апреля, а 10 апреля по совету врача сдал анализы на коронавирус.

Священник также попросил не притягивать его болезнь к Почаевской лавре. "Я там не был с начала карантина, уже около месяца", - заявил он.

В то же время Религиозная правда со ссылкой на свой источник пишет, что Марценюк "в Лавре, может, и не был, а в Россию в марте ездил, может, там и подхватил".

Ранее стало известно, что в Лавре COVID-19 выявили у 30 священников. Три десятка духовников из 44 получили положительные результаты на коронавирус.

Также известно, что Лавру закрыли на карантин. Братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом прошла лабораторное тестирование на коронавирус.

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