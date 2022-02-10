Коронавирус В Минздраве подсчитали, сколько украинцев сейчас болеют коронавирусом

2022-02-10 17:40

 

На сегодняшний день почти 590 тысяч украинцев болеют COVID-19. Об этом на брифинге сказал первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

«Всего на сегодняшний день почти 590 тысяч украинцев болеют COVID-19. При этом потребление жидкого кислорода в больницах составляет 145,5 тонны в сутки — это в 2,5 раза меньше, чем было за предыдущую волну. Однако мы готовы и к худшим сценариям», – сказал Комарида.

По его словам, сейчас учреждения здравоохранения получают и устанавливают новое кислородное оборудование. В течение двух месяцев больницы получат 225 новых кислородных станций, сообщил первый заместитель министра. «105 кислородных станций будут доставлены в регионы в течение февраля, еще 120 – в марте», – уточнил он.

Комарида добавил, что станции генерации кислорода были приобретены на средства госбюджета для обеспечения работы палат интенсивной терапии и реанимационных отделений. Одна такая станция может производить до 500 литров кислорода в минуту.

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