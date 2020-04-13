Коронавирус Кличко закрыл Киево-Печерскую Лавру на карантин - много зараженных

2020-04-13 13:45 279
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Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции. 

"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сказал Кличко.

Он отметил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за прошедшие сутки, 63 – в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирование. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - подчеркнул Кличко.

 В Лавре в связи с распространением инфекционного заболевания Covid-19 всех верующих попросили посещать богослужения онлайн. В воскресенье, 19 апреля, в 8:00 начнется богослужение на Пасхальное воскресенье в храме Киево-Печерской Лавры. Его можно будет посмотреть онлайн.

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