Коронавирус Украинским ученым пообещали миллион долларов за вакцину от коронавируса

2020-04-13 14:46 216

Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов изобретателям вакцины против коронавируса.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сообщил в интервью LB.ua главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Медик добавил, что сейчас все области могут делать ПЦР-тесты. К их проведению привлекают частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов.

"Сейчас мы можем проводить 30 тыс. тестов на неделю, но будем расширяться до 80 тыс. тестов в неделю", - констатировал Ляшко.

Напомним, вакцины против коронавируса нового типа находятся на стадии разработки в ряде стран. Например, Турция уже заявила об успешном тестировании вакцины на животных, а США сейчас испытывают десять лекарств от Covid-19.

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