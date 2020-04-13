Коронавирус Песах, Пасха, Рамадан. Как церкви и общины в Украине уходят на карантин

2020-04-13 20:06 210

От каких церковных обрядов решили отказаться церкви и конфессии в Украине, чтобы не допустить распространения COVID-19, и почему это дается непросто

Апрельские религиозные праздники в Украине могут стать дополнительным благоприятным фактором для распространения коронавируса. Некоторые храмы УПЦ Московского патриархата, который до последнего отрицал опасность COVID-19, уже превратились в эпицентр болезни: только в Лавре - больше 90 зараженных. Власти договаривались с рядом конфессий, что храмы на жесткий карантин закрывать не будут, но церкви должны сделать ответные шаги. Фактически речь идет о временном переходе религии в онлайн.

Как украинские церкви и религиозные общины уходят (или нет) на карантин, от каких церковных обрядов отказываются, как будут праздновать Пасху, Песах и Рамадан в 2020 году: LIGA.net спросила у православных, греко-католиков, мусульман, протестантов и евреев.

Карантин? Какой карантин? УПЦ Московского патриархата

"Проведение богослужений на Пасху будет происходить в соответствии к установленным санитарным правилам. Ждем официального разъяснения священноначалия", - сообщили в центре информации УПЦ Московского патриархата в конце прошлой неделе.

На практике оказалось, что у духовенства УПЦ МП достаточно специфическое восприятие карантина и санитарных правил. На "генеральной репетиции" перед Пасхой, в Вербное воскресенье, возле их храмов собрались толпы людей, в том числе из группы риска.

Например, в центре Ровно в Свято-Вознесенском соборе УПЦ МП прошло массовое освящение вербы. На фото местного издания Чарівне видно, что к храму пришли сотни людей, многие стояли еще и без масок.

Возле Свято-Духовского кафедрального собора МП в Черновцах в воскресенье тоже собралась толпа. Черновицкая область опережает все другие регионы по заболеванию COVID-19. Видео воскресной службы выложил в YouTube канал Молодий буковинець:

УПЦ МП с первых дней карантина стала эпицентром нескольких скандалов, связанных с коронавирусом.

В начале ограничений скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры Павел призывал прихожан "молиться, поститься, ходить в храм", несмотря на меры предосторожностей, а саму пандемию назвал "платой за грехи". Только 4 апреля Лавра закрылась на карантин.

По данным СМИ, у самого Павла диагностировали коронавирус, тесты сделали всей братии. На сегодняшний день в Киево-Печерской Лавре выявили свыше 90 случаев коронавируса. 63 случая, уточнил мэр Киева Виталий Кличко, зафиксированы только за прошлые сутки. По неизвестным причинам в Лавре за сутки умерли двое священнослужителей: архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

9 марта коронавирус обнаружили у настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря (УПЦ МП) архиепископа Ионы.

"Сидим дома". Всеукраинский союз церквей Евангельских христиан-баптистов

Называет себя самым крупным протестантским сообществом в Украине. На 2017 год в союз входили 272 церкви, которые объединяют 113 тысяч верующих, говорится на сайте ВСЦ ЕХБ. Всего же богослужения в церквях посещают порядка 300 тысяч человек.

Еще в первые дни карантина ВСЦ рекомендовал поместным церквям воздержаться от массовых богослужений, а по воскресеньям по возможности организовать онлайн-трансляции проповедей. Молодежное крыло церкви запустило марафон "Оставайся дома" на 50 дней.

Обычно на служения в церквях баптистов собираются сотни и тысячи человек одновременно. Карантин внес в их работу коррективы: Пасха у баптистов пройдет полностью онлайн. "Мы переформатируемся", - рассказал один из руководителей союза Владимир Кондор.

Все прихожане Пасху встретят дома. "Только до 10 человек будут в момент богослужения находиться в храме: один священник и техническая команда для обеспечения трансляции. Все в рамках требований карантина и переговоров с властью, МВД и Нацполицией", - заверил он.

Кондор говорит, что протестантам на карантине немного проще - они и раньше делали онлайн-трансляции богослужений: "Просто на этот раз служение будет идти в пустой зал. Мы уже сейчас на канале UA:Культура выходим в онлайн, нам выделили полчаса эфира".

Большинство прихожан отнеслись к онлайн-формату Пасхи "очень позитивно, с пониманием", отметил Кондор: "Все следят за статистикой МОЗ, и большинство, думаю, 98% адекватно относятся к ситуации, сидят дома. Старшие люди на 100% не выходят из дома".

"Соблюдайте дистанцию". Православная церковь Украины

"В ПЦУ есть и сторонники перехода в онлайн, чтобы нивелировать риски, и более консервативные иерархи, которые против карантинных мер и считают, что даже в условиях пандемии надо ходить в церковь", - рассказал религиовед Дмитрий Горевой. По его словам, решение поддержать карантин на Пасху далось ПЦУ нелегко, это результат компромисса и диалога.

"Рядовые" богослужения священники ПЦУ проводят в пустых храмах еще с середины марта. Записки от мирян - принимают онлайн.

Но с решением по Пасхе ПЦУ тянула долго. Как объяснили в церкви, такие нестандартные шаги может согласовать только священный синод. В пятницу, 9 апреля, синод собрался в режиме телеконференции и решил: выбирая между полным закрытием храмов, как это происходит во многих странах, и возможностью богослужений, но с учетом карантинных ограничений, ПЦУ выбирает второе.

"Внешние ограничения болезненно воспринимаются обществом... Вместе с тем, в Украине уже приобрели известность… ряд фактов, когда отдельные религиозные деятели публично пренебрегали правилами карантина и сами были поражены болезнью", - отметили в ПЦУ. Синод призвал мирян на Пасху оставаться дома и молиться онлайн. Посещение кладбищ в поминальные дни перенесено на 6 июня.

"(Нельзя) допускать отношения к трансляции богослужения только как к зрелищу", - говорится в разъяснении синода ПЦУ.

Во внебогослужебное время разрешено не отказывать отдельным мирянам "в удовлетворении индивидуальных религиозных потребностей".

ПЦУ не будет проводить освящений пасхальных блюд в храмах и на прихрамовых территориях, чтобы не создавать массового скопления людей. В селах освятить корзину можно будет на улице рядом с домом или во дворе, но с соблюдением дистанции. В городах ПЦУ хочеть договориться о заблаговременном освящении пасхальных блюд в местах их производства и продажи, чтобы их покупали уже "готовыми".

Также синод рекомендовал своим священникам, достигшим возраста 60 лет, по возможности уйти на карантин, если им найдется замена.



"Миряне - граждане Украины, и законы для всех одни", - ответил митрополит Александр (Драбинко) на вопрос LIGA.net, как прихожане ПЦУ воспринимают новые правила Пасхи на карантине и готовы ли временно отказаться от обрядов.

"Храмы будут закрыты". Украинская греко-католическая церковь

"Наденьте в пасхальный день свою лучшую одежду, включите доступные вам средства телекоммуникации и... присоединяйтесь духовно к божественной пасхальной литургии", - с таким призывом обратился к прихожанам перед Пасхой глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

УГКЦ считается наибольшей восточной католической церковью в мире. Она насчитывает больше 5,5 млн верующих, говорится на сайте. Церковь в числе первых, еще 11 марта, разрешил прихожанам смотреть трансляции богослужений дома, а в храмах – не целовать иконы.

Пасху-2020 в УГКЦ просят встретить дома, в кругу семьи. "Мы призываем максимально молиться онлайн. Храмы все равно будут закрыты, попасть туда прихожане не смогут", - рассказал протоиерей, руководитель департамента информации УГКЦ Игорь Яцив. Внутри, говорит Яцив, будут только священнослужители, хор для богослужения и обеспечивающие трансляцию сотрудники.

С учетом чрезвычайных обстоятельств УГКЦ не приносить пасхальную корзину к храмам, а освятить ее самостоятельно - дома.

Святослав (Шевчук) освободил верующих от обязанности исповеди и причастия во время великого поста. Причаститься и исповедоваться можно будет в течение месяца после карантина. Но УГКЦ не может этого гарантировать - слишком "деликатный момент".

Дело в том, что священник не имеет морального права отказать верующему в причастии, утверждает Игорь Яцив.

"Священник должен подать евхаристию (причастие) тому, кто ее хочет получить. Но тогда и священникам, и прихожанам нужно максимально обезопасить друг друга, чтобы не передать вирус", - говорит Яцив. Прихожане должны соблюдать дистанцию и "не дышать друг другу в затылок". Принимая причастие, они не должны прикасаться к ложечке губами. Требование к священникам - быть в маске или респираторе и после каждого дезинфицировать ложечку: "Дословно - в неразбавленном спирте максимальной концентрации".

"Но мы максимально просим, чтобы люди воздержались. Если можно отложить - сделайте это", - говорит Яцив.

Исключением может быть только опасность смерти: "Мы давали клятву, что будем служить везде, где это нужно. Если надо будет идти к больному COVID, умирающему, то священник должен это сделать. Он не может сказать, что он боится, иначе какой он тогда священник?"

В УГКЦ считают, что верующие прислушаются и не подвергнут риску ни себя, ни священников - которые обязаны прийти служить: "Но с другой стороны, так подавать, что церковь - наибольший потенциальный рассадник коронавируса, это тоже неправильно. Откуда такая агрессия?"

"Наши мечети закрыты". Духовное управление мусульман Украины

С учетом оккупированных территорий в Украине проживают около миллиона мусульман. 24 апреля у них начнется священный месяц Рамадан.

"Мы с начала объявления государственного карантина закрыли все мечети, все исламские культурные центры и не проводим никакие совместных молитв. У нас все закрыто", - рассказал LIGA.net один из мусульманских лидеров Украины, муфтий Саид Исмагилов.

В мусульманских мечетях сейчас находятся только охранники и дежурный имам - на случай смерти и похоронного обряда, или же рождения ребенка и обряда имянаречения. "Имам в таких случаях будет выезжать на место, где нужно его присутствие", - объяснил он.

Саид Исмагилов говорит, что мусульмане четко придерживаются строгого карантина. Более того: Украинский центр фатв и исследований (консультативный орган шейхов) принял решение, что если карантин будет продлен с 24 апреля и выпадет на Рамадан, то "даже в этот священный месяц мы не будем открывать мечети; все должны держать пост и молиться дома".

Раньше в мечетях проводились общие ужины, которые оплачивали в виде пожертвований состоятельные люди, рассказывает он. Теперь всем, кто хочет жертвовать, рекомендуют раздавать помощь в виде продуктов питания для малообеспеченных.

"Люди нормально воспринимают эти ограничения. Мусульманский мир не впервые с этим сталкивается. В прошлом было несколько крупных эпидемий - чумы, холеры, когда даже хадж к Мекке несколько лет подряд не проходил", - утверждает муфтий. По его словам, сейчас в большинстве мусульманских стран установлен гораздо более жесткий карантин, чем в Украине: "И мечети закрыты, и никто их не посещает".

"С ортодоксами сложно". Ассоциация еврейских громад

"Еврейское население сложно посчитать. Тех, кто на переписи относит себя к евреям - может, 60 тысяч. Тех, у кого мама еврейка - до 150 тысяч. А тех, у кого есть право на репатриацию в Израиль, примерно 300 тысяч", - шутит сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (ВААД) Украины Иосиф Зисельс.

В эти дни, с 8 по 16 апреля, целую неделю еврейские общины празднуют Песах. Посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани (паломнический центр в Украине) Александр Цебрий обратились к хасидам с просьбой не ехать в Украину в Песах.

"Точно ситуацию в каждой громаде мы не знаем. У нас громады более чем в 100 городах Украины. Мы пытаемся мониторить ситуацию. Все говорят, что синагоги закрыты", - говорит Зисельс. В синагогах остаются только дежурные, чтобы "ничего на праздники не произошло".

Службы с людьми не проводятся. Традиция позволяет евреям молиться дома. "Песах у нас - это домашний праздник. И трапезы, и молитвы - дома. В нормальные времена могли собираться возле синагоги, палатки ставили. А сейчас этого нет", - добавил он.

Все организации, в том числе социальные, тоже работают в удаленном режиме, все делается онлайн, через банковские карты и аптеки.

"Но знаете, когда имеешь дело с ортодоксальными людьми, никогда нельзя доверять до конца, что они действительно будут четко придерживаться норм карантина", - признает Зисельс. Он считает, что местная власть должна больше контролировать, а не верить на слово.

По подсчетам Иосифа Зисельса, в Украине может быть до 6000 ортодоксальных евреев. Они распорошены по всей стране (в Украине до 60 синагог): "Это не очень много. Но они упрямые, и этим компенсируют малое количество. С ортодоксальными очень сложно. Они считают, что у них прямая связь с богом, и их это спасет. Вот, в Киево-Печерской Лавре уже "спасла" - под сотню человек заболели".

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