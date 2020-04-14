Коронавирус В МОЗ впервые открыто признали, что медицинская система Украины уже на грани

2020-04-14 11:42 393

Медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на ICTV.

"Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наша предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы", - сказал Ляшко

Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним, сегодня число зараженных уже достигло 3372 человека. Это означает, что уже через сутки-двое больницы будут заполнены по максимуму.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ