Коронавирус В МОЗ впервые открыто признали, что медицинская система Украины уже на грани

2020-04-14 11:42 393
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на ICTV.

"Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наша предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы", - сказал Ляшко

Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним, сегодня число зараженных уже достигло 3372 человека. Это означает, что уже через сутки-двое больницы будут заполнены по максимуму.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Препарат от Covid-19 будут продавать в аптеках Украины по электронным рецептам

2020-04-14 14:12 150

Курс доллара на сегодня стал неожиданностью - что делать с валютой

2020-04-14 12:41 324

COVID-19 стремительно заражает Украину - самые опасные области и города

2020-04-14 11:14 375

В Украине усилили карантин - снова закрыты продуктовые рынки

2020-04-14 10:43 366

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Сколько живет коронавирус COVID-19 на деньгах, масках и почтовых посылках

2020-04-14 15:11 81

Препарат от Covid-19 будут продавать в аптеках Украины по электронным рецептам

2020-04-14 14:12 150

Сегодня Австрия начала выходить из карантина - запреты отменяют поэтапно

2020-04-14 13:16 165

В МОЗ впервые открыто признали, что медицинская система Украины уже на грани

2020-04-14 11:42 393
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Сколько живет коронавирус COVID-19 на деньгах, масках и почтовых посылках 2020-04-14 15:11 81
Препарат от Covid-19 будут продавать в аптеках Украины по электронным рецептам 2020-04-14 14:12 150
Сегодня Австрия начала выходить из карантина - запреты отменяют поэтапно 2020-04-14 13:16 165
В МОЗ впервые открыто признали, что медицинская система Украины уже на грани 2020-04-14 11:42 393

Лента

15:11 Сколько живет коронавирус COVID-19 на деньгах, масках и почтовых посылках
14:45 Премьер-министр победил коронавирус - тест показал отрицательный результат
14:12 Препарат от Covid-19 будут продавать в аптеках Украины по электронным рецептам
13:44 Из-за карантина в Украине потеряли работу почти 400 тысяч человек
13:16 Сегодня Австрия начала выходить из карантина - запреты отменяют поэтапно
12:41 Курс доллара на сегодня стал неожиданностью - что делать с валютой
12:15 Полиция просит не звонить с сообщениями о нарушении карантина
12:14 Адвокат с поддельным паспортом пытался присвоить офис на Банковой
11:42 В МОЗ впервые открыто признали, что медицинская система Украины уже на грани
11:14 COVID-19 стремительно заражает Украину - самые опасные области и города