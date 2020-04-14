Коронавирус В ВОЗ озвучили серьезные опасения - иммунитет к Covid-19 вырабатывается не у каждого

2020-04-15 13:12 42
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Представители ВОЗ озвучили серьезные опасения, что не у всех переболевших коронавирусом пациентов может развиться иммунитет к Covid-19 - их организм может не иметь антител для борьбы со вторичным заражением этой инфекцией.

"Что касается выздоровления, а затем повторного заражения, я считаю, что у нас нет ответов на этот вопрос. Это неизвестно. Есть много причин, по которым мы можем наблюдать реактивацию инфекции либо той же самой инфекцией, либо другим инфекционным агентом. Во многих случаях вирусной инфекции бывает, когда кто-то не полностью удаляет вирус из из системы своего организма", - заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан  в штаб-квартире организации в Женеве.

Каке сообщает CNBC, некоторые пациенты могут также вылечить основную инфекцию, но у них может развиваться вторичная бактериальная инфекция.

Предварительное исследование в Шанхае показало, что у некоторых пациентов не обнаруживался ответ антител, в то время как у других был очень высокий иммунный ответ, говорит ведущий ученый ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхов.

"Был ли у пациентов, которые имели сильный иммунный ответ, иммунитет ко вторичной инфекции - отдельный вопрос", - добавила исследователь.

Чиновники ВОЗ отметили, что более 300 тыс. из 1,87 миллиона зараженных коронавирусом во всем мире выздоровели, но нужно больше данных о выздоровевших пациентах, чтобы понять реакцию их антител, появляется ли у них иммунитет и надолго ли.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний разрабатывают тест для выявления наличия антител к коронавирусу, чтобы определить, может ли человек быть защищен от этого заболевания. По данным ВОЗ, такой тест может определить, кто подвергся воздействию вируса, однако неясно, сможет ли он выявить тех, кто не подвержен повторному заражению.

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