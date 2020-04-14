Коронавирус Кличко пошел на крайние меры - сегодня на въездах в Киев выставлены особые блокпосты

2020-04-16 09:16 411
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Мэр столицы Виталий Кличко принял волевое решение усилить меры карантина.  Так, с 16 апреля начнут проводить контроль на въездах в Киев.

"С четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. Вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, который направляется в столицу", - сообщил Кличко.

Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города:

  • ул. Богатырская, 32-Е
  • просп. Броварской
  • Бориспольское шоссе
  • просп. Академика Глушкова
  • Житомирское шоссе
  • Гостомельское шоссе, 1/1
  • Днепровское шоссе
  • ул. Вышгородская, 83-А
  • 27 км Столичного шоссе

 

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