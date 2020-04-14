Мэр столицы Виталий Кличко принял волевое решение усилить меры карантина. Так, с 16 апреля начнут проводить контроль на въездах в Киев.
"С четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. Вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, который направляется в столицу", - сообщил Кличко.
Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров включительно с водителем.
Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города:
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