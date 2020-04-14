Коронавирус В УПЦ МП приняли решение по Пасхе в карантин

2020-04-14 17:00 204

В храмах будут проводиться пасхальные богослужения, а верующие в этот момент будут находиться на улице.

УПЦ Московского патриархата будет проводить пасхальные богослужения, несмотря на карантин, однако верующие будут находиться на улице. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил предстоятель УПЦ МП, митрополит Онуфрий в своем видеообращении.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - заявил Онуфрий.

Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

По его словам, те, "кто через болезнь или по каким-то другим причинам останутся дома", смогут посмотреть богослужения дома. В своем обращении митрополит Онуфрий не призывал верующих оставаться дома.

Ранее сообщалось, что на Вербное воскресение в Черновцах были очереди в храмы, несмотря на карантин.

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