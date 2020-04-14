Украина В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

2020-04-14 22:00 189

В воскресенье 19 апреля и понедельник, 20 апреля, все банковские учреждения будут закрыты на Пасхальные праздники.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

"Перечень праздничных и нерабочих дней определен Кодексом законов о труде Украины. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня. Банковская система в 2020 году будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - сообщили в Нацбанке.

Так, работать банки будут согласно этому графику.

Соответственно, все банковские учреждения будут закрыты в воскресенье, 19 апреля и в понедельник, 20 апреля.

Также выходными днями в 2020 году для банков станут: 1, 9 и 11 мая, 7, 8, 28 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

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