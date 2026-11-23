ВІЙНА В Україні Запоріжжя та область: оновлені графіки відключень світла на 23 листопада

2026-11-23 09:28

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

1.1: 07:00 – 12:00, 16:00 – 20:30;

1.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00;

2.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00;

2.2: 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:30 – 24:00;

3.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00;

3.2: 00:00 – 04:30, 08:30 – 13:30, 17:30 – 22:30;

4.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00;

4.2: 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30, 23:30 – 24:00;

5.1: 04:00 – 09:00, 13:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

5.2: 17:00 – 22:00;

6.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30;

6.2: 00:00 – 03:00, 12:30 – 17:30, 23:30 – 24:00.