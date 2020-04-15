Коронавирус Владельцам "евроблях" рассказали, что делать с машинами во время карантина

2020-04-15 22:00 174

С момента введения карантина по всей территории Украины уже пошел второй месяц, без работы остались не только граждане страны, но также и предприниматели. И что же теперь делать тем, кто не успел поставить на учет "евробляху"?

Об этом пишут Акценты.

Дело в том, что действующее законодательство гласит о том, что если на территорию Украины был ввезен автомобиль из Европы, то его должны растаможить и поставить на учет в течение 10 дней, либо же за это время вывезти авто из Украины.



Но тут неожиданно вмешалась всемирная пандемия коронавируса. Украинское правительство также приняло документ о том, что каждый украинец, который въехал на территорию страны из заграницы, обязан самоизолироваться на 14 дней, либо же добровольно отправиться на обсервацию.

Теперь получается, что эти два законодательства противоречат друг другу, ведь если человек, который привез автомобиль не проведет процедура растаможки и постановки на учет, то ему придется заплатить штраф.

Правительство Украины по этому поводу также приняло решение. И теперь все владельцы "евроблях" могут спокойно передвигаться на своих автомобилях, по эпидемиологическая обстановка в стране не наладится. Но, чтобы такое правило заработало, владельцу такого автомобиля необходимо будет обратиться в таможенную службу с соответствующим заявлением. Заявление нужно подать до того, как закончится 10-дневный срок.

Что нужно указать в заявлении:

- ФИО;

- регистрационный номер автомобиля, который бил ввезен;

- дату временного ввоза автомобиля;

- пункт пропуска, через который был осуществлен ввоз автомобиля;

- основания для того, чтобы срок временного ввоза автомобиля был продлен;

- адрес электронной почты или домашний адрес (для связи);

- контактный номер телефона (для связи).

Кроме того, к заявлению необходимо прикрепить следующие документы:

- копию регистрационных (технических) документов на автомобиль;

- копию паспорта, на основании которого была осуществлена таможенная формальность по ввезенному автомобилю.

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