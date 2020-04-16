Коронавирус Вспышка COVID-19 зафиксирована в еще одном известном монастыре в Киеве

2020-04-16 15:45 159

В Ионинском монастыре в Киеве работают санитарные врачи из-за вспышки коронавируса. Сейчас рассматривают вопрос о его закрытии на карантин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, медики также контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской Лавре. Вчера у служителей отобрали 32 образца для тестирования на COVID-19.

"Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают ежедневно, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал Кличко.

Напомним, ранее в столице замедлился рост заболеваемости COVID-19. За сутки в столице коронавирусом заболели более 30 человек, один пациент скончался. Всего в Киеве 644 случая заболевания.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о способах не заразиться COVID-19