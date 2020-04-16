Коронавирус Выпущен первый простой тест на COVID-19 - провериться можно даже дома

2020-04-17 19:29 279
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В университете Тяньцзиня выпустили разработанную портативную систему обнаружения подозрительных случаев коронавируса. Она позволяет быстро обнаруживать подозрительные случаи, осуществлять мониторинг больших данных и заранее предупредить заболевание. На этот приборчик уже выдано свидетельство о регистрации медицинского устройства Национального управления медицинской продукции Китая.

По размеру "коронатестер" похож на компьютерную мышь. Точная цена пока не называется, но известно, что данный тест не будет дорогим. Начинка прибора внутренне интегрирована с модулем точного обнаружения. Ее точность обнаружения эквивалентна точности больших лабораторных приборов.

С помощью устройства можно быстро проверить кровь из пальца человека и подтвердить или опровергнуть подозрение на наличие коронавируса. Результаты могут быть автоматически загружены в облачную платформу для мониторинга эпидемий и раннего предупреждения.

Облачная платформа может обрабатывать результаты и загружать их в облачные платформы учреждений по контролю за заболеваниями и медицинскому мониторингу на всех уровнях правительства. Это позволит заранее проанализировать ситуацию и предпринять решения в отношении эпидемической ситуации.

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