Коронавирус Выпускных не будет: в МОН разочаровали школьников старших классов

2020-04-16 16:30 135

Министерство образования посоветовало школьникам не проводить последние звонки и выпускные, чтобы не распространять коронавирус. Об этом сказано в письме ведомства о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в текущем году Внешнее независимое оценивание состоится, однако его сроки могут сместить.

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