Вакцинация для школьников от COVID-19, Минздрав изменил правила: что важно знать родителям

Украинцам, желающим привить своих детей против COVID-19, упростили требования - какие именно и что теперь нужно для вакцинации, объяснили в Минздраве.
Так, Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех "возрастных" прививок для вакцинации детей от 12 лет против коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь, для того, чтобы вакцинировать ребенка возрастом 12-17 лет, родителям нужно:
Также в Минздраве напомнили, что вакцинированные против коронавируса украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат и для ребенка.
Ранее Минздрав рекомендовал прививать против коронавируса детей 12-17 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных "возрастных" прививок.
Тем временем, в Кабмине задумались над тем, чтобы расширить возможности программы "єПідтримка", а именно позволить полностью вакцинированным детям тоже получать тысячу гривен. Министерство науки и образования предложило тратить эти средства на внешкольные занятия.