Коронавирус Вакцинация для школьников от COVID-19, Минздрав изменил правила: что важно знать родителям

2022-01-18 16:35

Украинцам, желающим привить своих детей против COVID-19, упростили требования - какие именно и что теперь нужно для вакцинации, объяснили в Минздраве.

Так, Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех "возрастных" прививок для вакцинации детей от 12 лет против коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь, для того, чтобы вакцинировать ребенка возрастом 12-17 лет, родителям нужно:

записать ребенка в любой пункт или центр прививки;

иметь с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет);

согласие одного из родителей или опекуна - детям 12-13 лет.

Также в Минздраве напомнили, что вакцинированные против коронавируса украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат и для ребенка.

Ранее Минздрав рекомендовал прививать против коронавируса детей 12-17 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных "возрастных" прививок.

Тем временем, в Кабмине задумались над тем, чтобы расширить возможности программы "єПідтримка", а именно позволить полностью вакцинированным детям тоже получать тысячу гривен. Министерство науки и образования предложило тратить эти средства на внешкольные занятия.