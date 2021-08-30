Украина Что ждет украинских школьников и студентов в новом учебном году: все подробности

2021-08-30 21:00

В новом учебном году украинских школьников ждут нововведения НУШ, обновленные питание и воспитание. Что касается карантинных ограничений, они останутся такими же, как и в прошлом году.

О том, к чему готовиться школьникам и студентам в новом учебном году?

Реформа Новой украинской школы: нагрузки

С 1 сентября в 5 классах начинается реформа Новой украинской школы. Для школьников изменится программа и количество нагрузок.

При 5-дневной учебной недели нагрузка составляет 28 часов в неделю (980 часов в год). Также выделены два дополнительных часа для изучения предметов образовательных областей, курсов по выбору, проведение консультаций и групповых занятий.

Нагрузка учащихся при 5-дневной учебной недели:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

для учеников 6 класса – 31 час в неделю

для учеников 7 класса – 32 часа в неделю;

для учеников 8 класса – 33 часа в неделю;

для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.

Реформа Новой украинской школы: предметы

Предметы, которые будут изучать дети с 5 по 9 класс:

Украинский язык;

Украинская литература;

Зарубежная литература;

Интегрированный курс украинской и зарубежной литературы;

Языки и литературы национальных сообществ;

Иностранные языки;

Введение в историю Украины и гражданское образование;

Исследуем историю и общество;

Украина и мир. Введение в историю и гражданское образование;

История Украины. Всемирная история;

Этика;

Курс нравственной направленности "Учимся жить вместе"

Культура добрососедства;

Здоровье, безопасность и благополучие;

Познаем природу;

Естественные науки;

Математика;

Информатика;

Технологии;

Искусство;

Драматургия и театр;

Музыкальное искусство и другие.

График каникул для школьников на учебный год 2021-2022

В Минобразования сообщили, что ученики, как всегда, будут иметь четыре каникулярных периода. Однако на продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.

Начинается учебный год в День знаний - 1 сентября, а закончится не позже 1 июля следующего года.

По плану Минобразования каникулы пройдут:

осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021;

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 по 9 января 2022;

весенние каникулы - с 28 марта по 3 апреля 2022;

летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Свидетельства о начальном образовании

Уже в ближайшем будущем в Украине начнет выдавать школьникам свидетельства о получении начального образования.

Свидетельства будут преимущественно электронными, однако возможность получения бумажного образца тоже предусмотрена.

Реформа школьного питания

В этом учебном году для украинских детей в школах подготовили новое меню. Всего в нем 160 различных блюд, которые должны обеспечить учеников сбалансированным и полезным питанием. В городах новые стандарты уже заработали.

В новом меню нет колбас, сосисок или консервов: разрешены специи; увеличено количество фруктов, мяса и молочных продуктов, есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко; уменьшено количество хлеба, сахара и соли.

Детей в украинских школах будут воспитывать по-новому

Учителя получили рекомендации по организации воспитательного процесса в школах в новом учебном году. Особое внимание предлагается уделить национально-патриотическому воспитанию и профилактике буллинга и правонарушений. Кроме этого педагогам рекомендуется проводить профилактику употребления наркотических и психотропных веществ. Также учителя будут проводить разъяснительную работу по предотвращению домашнего насилия и торговли людьми.

Минобразование обязало учителей уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса; наставлением и личным примером утверждать уважение к общественной морали и ценностям, в частности правде, справедливости, патриотизму, гуманизму, толерантности, трудолюбию; защищать соискателей образования при образовательном процессе от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью соискателя образования, предотвращать употребление ними и другими лицами на территории учебных заведений алкогольных напитков, наркотических средств.

Карантин: требования к учителям, ученикам и родителям

В новом учебном году для детей, родителей и учителей в Украине карантинные требования в школах остались такими же, как и в прошлом году.

Детям в начальной школе позволили продолжить учиться без масок, а старшие должны их надевать на переменах. На уроках дети и подростки также могут находиться без масок. Директор заведения должен разработать расписание, чтобы избежать скоплений детей. В классах должны быть оборудованы места для дезинфекции рук, а после каждого урока проводится проветривание в течение 10 минут.

Дети, у которых обнаружили COVID-19, должны быть изолированы, а все их одноклассники - уйти на самоизоляцию.

Преподавателей будут пускать в заведение после измерения температуры и лишь в маске, респираторе или защитном щитке, но в "зеленой" и "желтой" зонах они могут быть без масок во время преподавания. При наличии температуры выше 37,2 на работу выходить нельзя.

Перед началом уроков учителя опрашивают учеников о самочувствии. Если признаки заболевания выявлены, ученик надевает маску и должен быть изолирован в специальном помещении. Об этом информируют родителей и вместе с ними решают вопрос об отправке ребенка к медикам.

В заведение не будут пускать родителей или опекунов, кроме тех, кто сопровождают учеников с инвалидностью.

Как будут учиться студенты

Большая часть украинских высших учебных заведений готовится с 1 сентября к очному обучению, но ситуация может поменяться из-за роста числа заражений COVID-19. В случае, если один из студентов заразится, то вся группа должна пойти на самоизоляцию и будет временно учиться дистанционно.

Каникулы в киевских вузах

Столичные университеты утвердили графики обучения бакалавров на 2021/2021 год. В большинстве вузов зимние каникулы традиционно начнутся 1 января.

КНУ им. Тараса Шевченко отправит студентов на каникулы, которые продлятся с 1 по 23 января 2022 года. Летние каникулы начнутся 1 июля и традиционно закончатся в последний день лета.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" будет на каникулах с 27 декабря по 9 января, а летние начнутся 1 июля.

В Национальной медицинском университете им. А.А. Богомольца каникулы продлятся с 1 по 16 января. Летом студенты уйдут на отдых 27 июня.

В Национальном университете биоресурсов и природопользования зимние каникулы будут с 1 января по 5 февраля, а летние - с 1 июля.