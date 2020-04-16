Коронавирус Лукашенко о пандемии коронавируса: Это хороший урок для наркоманов и курцов

2020-04-16 17:30 216

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса хорошим уроком для людей с вредными привычками.

Во время совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, глава белорусского государства затронул вопрос распространения коронавируса и отметил категории граждан, которые наиболее уязвимы перед инфекцией.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - подчеркнул Лукашенко.

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