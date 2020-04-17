Коронавирус Выпущено мобильное приложение, которое поможет избегать зараженных COVID-19

2020-04-17 21:36 309

В ЕС создали мобильное приложение, которое поможет избегать контактов с больными коронаврусом COVID-19 и отслеживать цепочку инфицирования в окружении больного. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

По задумке создателей такие приложения будут устанавливаться на смартфоны людей на добровольной основе и координироваться работниками системы здравоохранения.

"Такие приложения по отслеживанию контактов могут быть полезными для сдерживания коронавируса. Но предпосылкой для их применения является строгое соблюдение защиты прав человека", - говорится в сообщении.

Такие меры способны помочь в разрыве цепочки распространения вируса. Все личные данные в таком приложении должны быть скрыты. Добровольцы будут регистрироваться в этой сети исключительно анонимно, включая инфицированных.

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