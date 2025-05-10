ВОЙНА В Украине В обновленное приложение Армія+ добавят еще пять рапортов в цифровом формате

2025-05-10 16:45

В обновленное приложение Армія+ добавят еще пять рапортов в цифровом формате. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Речь идет о справке об участии в боевых действиях, выписке из приказа, выписке из служебного списка, отпуске по уходу за ребенком (до трех лет), возвращении из отпуска и командировке или лечении.

"Эти запросы мы регулярно получали от самих военнослужащих. Теперь все доступно онлайн - без бумажной волокиты, за несколько минут", - отметил Умеров.

По его словам, в приложении уже доступен 31 рапорт, и в каждом цифровом рапорте есть инфосправка с пояснениями по необходимым документам.

Ранее в приложении Армія+ появились шесть новых рапортов, которые касаются увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.