Коронавирус В случае неповиновения на улицы выведут спецназ - советник Авакова о подготовке к Пасхе

2020-04-18 14:00 396

Если на улицах Украины в пасхальное воскресенье будет замечено аномально большое количество людей, полиция привлечет силы специального назначения.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит в прямом эфире телеканала "Громадське".

"В случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава. Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - сообщил он.

По словам Тандита, больше всего украинцев пытаются попасть в церкви, несмотря на карантин, в западной части страны, поэтому волну нарушений на Пасху ожидают именно там. На данный момент соблюдение карантина контролирует около 30 тысяч полицейских.

По итогам переговоров советника главы МВД с главой Нацполиции Игорем Клименко было решено, что правоохранители будут действовать в соответствии с постановлением Камина №211 и задерживать всех нарушителей. Также полиция готовится к сдерживанию верующих на мусульманские праздники.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - резюмировал Тандит.

Напомним, на Западной Украине в церковь на Пасху пойдет больше людей, чем в целом по Украине. При этом тут куда больше заболевших коронавирусом, чем в остальных регионах. В связи с этим Горсовет Житомира решил ужесточить карантинные меры, запретив посещение храмов и участие в религиозных массовых мероприятиях на пасхальные праздники.

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