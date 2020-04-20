Коронавирус В Киеве новые жертвы коронавируса - Кличко обнародовал печальную статистику

2020-04-20 13:12 339
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За сутки в Киеве два человека умерли от коронавируса, зафиксировано 49 новых случаев заболевания. Об этом сообщил в Telegram столичный мэр Виталий Кличко.

Так, заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет; 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и ребенок, которому 13 лет. Среди заболевших есть двое медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

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Всего в столице от коронавируса умерли уже 14 человек, 30 - выздоровели.

Согласно данным Минздрава на утро 20 апреля, без учета семи областей за сутки в Украине выявили еще 261 случай коронавируса. Всего в стране 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

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