Коронавирус В Украине появится виртуальный детский сад

2020-04-21 17:00 168

В Украине запустят виртуальный детский сад, который появится на базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал мониторинговый центр по противодействию распространению Covid-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга во вторник, 21 апреля.

По словам столичного градоначальника, новый сервис заработает с 23 апреля. Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей.

Он отметил, что на сегодня четверть посетителей сайта - не киевляне, и количество посетителей из других городов и городков постоянно растет.

"Мы понимаем необходимость поддержки всех украинцев. И поэтому я, как председатель Ассоциации городов Украины, хочу помочь своим коллегам-мэрам. Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов", - подчеркнул Кличко.

Как сообщается на сайте Кличко, пользователи виртуальной платформы могут, в частности, воспользоваться консультациями тренеров по психоэмоциональной поддержке, онлайн-курсами, спортивными онлайн-тренировками, осуществить виртуальные экскурсии по столичным музеям и театрам.

Напомним, в Украине продолжается карантин. Все учебные заведения, включая детсады, школы и вузы прекратили стационарное обучение детей. С 6 апреля начали проводить онлайн-уроки для школьников 5-11 классов, которые транслируют украинские телеканалы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

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