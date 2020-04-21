Коронавирус В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина

2020-04-21 18:30 126

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

Об этом сообщает Государственная служба занятости ссылаясь на соответствующее постановление Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволен с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул);

- молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждающейся в содействие по трудоустройству на первое рабочее место;

- внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере (650 грн.), выплата будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В Госслужбе занятости напоминают, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.

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