Коронавирус В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина

2020-04-21 18:30 126
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

Об этом сообщает Государственная служба занятости ссылаясь на соответствующее постановление Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволен с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул);
- молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждающейся в содействие по трудоустройству на первое рабочее место;
- внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере (650 грн.), выплата будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В Госслужбе занятости напоминают, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как уберечь себя и близких от COVID-19 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ

2020-04-21 19:00 123

Специалисты поделились, как очистить печень на карантине

2020-04-21 18:00 141

Честная игра и выгодные условия в онлайн-казино Slotor в Украине

2020-04-21 17:25 207

В Украине появится виртуальный детский сад

2020-04-21 17:00 168

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО

2020-04-21 19:30 51

Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ

2020-04-21 19:00 123

В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина

2020-04-21 18:30 126

В Украине появится виртуальный детский сад

2020-04-21 17:00 168
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО 2020-04-21 19:30 51
Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ 2020-04-21 19:00 123
В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина 2020-04-21 18:30 126
В Украине появится виртуальный детский сад 2020-04-21 17:00 168

Лента

19:30 В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО
19:00 Пандемия в Украине идет по сценарию Польши - МОЗ
18:30 В Украине повысили минимальную помощь по безработице на время карантина
18:00 Специалисты поделились, как очистить печень на карантине
17:30 В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов
17:25 Честная игра и выгодные условия в онлайн-казино Slotor в Украине
17:00 В Украине появится виртуальный детский сад
16:45 Новые правила по валюте, срочное обращение ПриватБанка: "Теперь доллары..."
16:30 Никогда не распознаете: врач назвал новый неожиданный симптом коронавируса
16:01 Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением: "Пора закрывать...."