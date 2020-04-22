Коронавирус Немецкие вирусологи раскрыли неожиданную особенность коронавируса COVID-19 - это изменит все

2020-04-22 10:33 2592
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Немецкие ученые подвели итог сложных и дорогостоящих исследований коронавируса  COVID-19 и обнародовали неожиданные данные. 

Как оказалось, и это подтверждено опытным путем, китайский коронавирус нового типа не способен выживать на поверхностях. К примеру, на посылке, дверной ручке, денежной купюре или любом предмете. 

Так, ученые доказали, что вопреки ранее озвученным предположениям и опасениям, коронавирус на поверхностях (картон, пластик, дерево, металл и тп.) совершенно нежизнеспособен. Он передается только распираторно (через дыхание), причем от одного живого организма - другому.

Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной инфекции.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавируса COVID-19 в Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много больных, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет. Фактически, там можно жить без малейшего риска для здоровья.

Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика штрека не обнаружили. Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного образца вируса.

Важно, что согласно выводам вирусолога Штрека и его команды, при соблюдении стандартных мер безопасности (социальная дистанция порядка одного метра, отсутствие тесного контакта и т.п.) в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды и других местах заразиться практически невозможно. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ и удаляют из Соцсетей

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Медики рассказали об особенностях COVID-19 у курильщиков

2020-04-21 21:00 786

Борьба с COVID-19. Медики Киева получают зарплаты до 50 000 грн - Кличко

2020-04-21 20:00 513

Карантин в Украине продлят до 12 мая, но его условия заметно изменятся

2020-04-21 09:38 24930

Врачи сделали угрожающее заявление о COVID-19: поражения организма необратимы

2020-04-20 17:30 1455

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях

2020-04-22 13:42 15

В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди

2020-04-22 13:15 483

Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах

2020-04-22 12:41 120

В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты

2020-04-22 12:14 183
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях 2020-04-22 13:42 15
В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди 2020-04-22 13:15 483
Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах 2020-04-22 12:41 120
В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты 2020-04-22 12:14 183

Лента

13:42 Карантин в Украине продлили до 11 мая - украинцам придется жить в новых условиях
13:15 В ВОЗ признали, что основные проблемы от коронавируса еще впереди
12:41 Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - что творится в регионах
12:14 В Украине ожидается два пика коронавируса - названы точные даты
11:40 Как продержаться в условиях карантина - украинцев ждут важные перемены
11:13 Коронавирус невозможно создать в лаборатории - ВОЗ подыграл Китаю
10:38 Что происходит с долларом и евро - неожиданный курс на сегодня
10:33 Немецкие вирусологи раскрыли неожиданную особенность коронавируса COVID-19 - это изменит все
09:43 Смягчения карантина в Украине может не быть - появилась веская причина
09:10 От чего на самом деле спас карантин - Минздрав раскрыл суровую правду