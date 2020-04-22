Коронавирус Немецкие вирусологи раскрыли неожиданную особенность коронавируса COVID-19 - это изменит все

2020-04-22 10:33 2592

Немецкие ученые подвели итог сложных и дорогостоящих исследований коронавируса COVID-19 и обнародовали неожиданные данные.

Как оказалось, и это подтверждено опытным путем, китайский коронавирус нового типа не способен выживать на поверхностях. К примеру, на посылке, дверной ручке, денежной купюре или любом предмете.

Так, ученые доказали, что вопреки ранее озвученным предположениям и опасениям, коронавирус на поверхностях (картон, пластик, дерево, металл и тп.) совершенно нежизнеспособен. Он передается только распираторно (через дыхание), причем от одного живого организма - другому.

Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной инфекции.

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Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавируса COVID-19 в Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много больных, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет. Фактически, там можно жить без малейшего риска для здоровья.

Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика штрека не обнаружили. Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного образца вируса.

Важно, что согласно выводам вирусолога Штрека и его команды, при соблюдении стандартных мер безопасности (социальная дистанция порядка одного метра, отсутствие тесного контакта и т.п.) в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды и других местах заразиться практически невозможно.

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