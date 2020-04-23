Коронавирус Кличко случайно раскрыл данные о массовых нарушениях карантина и штрафах в Киеве

2020-04-23 15:46 210
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Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл реальные данные о количестве нарушений карантинных ограничений в столице и составленных протоколов в отношении таких нарушений.

"Отмечу, что полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, относительно тех людей, которые пренебрегали правилами и подвергали опасности других", - сообщил Кличко.

Возбуждено несколько уголовных производств за поставление человека в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений.

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"В целом за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей, из них, в частности, 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 - за пребывание группой более двух человек. По результатам их рассмотрения в судах в бюджет столицы киевляне отдадут  почти 177 тысяч гривен.", - добавил Виталий Кличко.

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