Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл реальные данные о количестве нарушений карантинных ограничений в столице и составленных протоколов в отношении таких нарушений.
"Отмечу, что полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, относительно тех людей, которые пренебрегали правилами и подвергали опасности других", - сообщил Кличко.
Возбуждено несколько уголовных производств за поставление человека в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений.
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"В целом за это время правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей, из них, в частности, 179 - за пребывание без масок в общественных местах, 21 - за пребывание группой более двух человек. По результатам их рассмотрения в судах в бюджет столицы киевляне отдадут почти 177 тысяч гривен.", - добавил Виталий Кличко.
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