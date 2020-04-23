Коронавирус В Киеве коронавирусом заразились уже более 1000 человек

2020-04-23 16:30 186

В Киеве по состоянию на четверг, 23 апреля, число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 1059. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, за сутки было зафиксировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 5 медиков.

"Заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также 2 девушки и 5 парней до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - рассказал мэр Киева.

Вместе с тем он отметил, что в Киеве зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Также сообщается о выздоровших.

"Всего в столице выздоровели 45 киевлян, которые лечились от коронавируса", - добавил Кличко.

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