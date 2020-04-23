Коронавирус Два условия: в Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта в Украине

2020-04-23 17:30 159

После окончания карантина и запуска общественного транспорта в Украине будут действовать меры предосторожности, за несоблюдение которых будут штрафовать.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Сніданок з 1+1".

Отвечая на вопрос, как будут восстанавливать работу транспорта, он рассказал об обязательном масочном режиме и четком контроле количества пассажиров..

"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт. Мы осознаем, что реальность меняется, и необходимо будет придерживаться тотального масочного режима", - сказал Криклий.

По его словам, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если заходит больше человек - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.

"В отношении пригородных электричек. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Отныне маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - заявил министр.

По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.

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