Коронавирус Премьер Шмыгаль готовит пять шагов по выходу из карантина - Зеленский

2020-04-23 22:00 180

Президент Украины рассказал о плане выхода из карантина, который состоит из пяти пунктов.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам 23 апреля.

Он не озвучил ни одного из этих шагов, однако сам Денис Шмыгаль вчера заявлял, что первым шагом будет определение "Дня К" - даты, с которой начинает сниматься карантин. Предположительно - это 11 или 12 мая.

Об условиях наступления этой даты уже сегодня говорил и сам Зеленский.

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