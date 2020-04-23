Коронавирус Ученые разъяснили, так ли необходимо дезинфицировать ключи и телефон по возвращении домой

2020-04-23 21:30 249

Настоящий виновник заражения - ваши руки.

В новом мире коронавируса COVID-19 дом - это убежище, единственное место, где люди уверенны, что не заразятся. Но если нужно выходить на улицу, как лучше всего дезинфицировать вещи, когда вы вернетесь домой? Нужно ли дезинфицировать смартфоны, кошельки, деньги и ключи?

"Мы все проплываем через невидимое болото бактерий, вирусов, грибков и паразитов", - отметил доктор Стивен Бергер, соучредитель Глобальной сети по инфекционным болезням и эпидемиологии в Тель-Авиве (Израиль). «Книжные полки, картинки на стене кишат микробами. Не говоря уже о вашем мобильном телефоне, наручных часах, очках и всем остальном вокруг вас. Список объектов, которые потенциально могут быть загрязнены, бесконечен".

Но это не значит, что все, что вы берете на улицу, нуждается в биологической очистке по возвращении, добавил Бергер. «Хорошая новость заключается в том, что вам мало что угрожает», - сказал Бергер. «Нет причин навязчиво избегать или чистить каждый предмет из личного мира. За одним исключением: собственные руки!» Почему? Потому что, когда речь идет о риске заражения коронавирусом COVID-19, «настоящий виновник здесь - ваши собственные руки».

Это не означает, что предметы не представляют риска. Руководящие принципы "Центров по контролю и профилактике заболеваний США" рекомендуют людям чистить телефоны и электронику либо в соответствии с рекомендациями производителей, либо с помощью салфеток или спреев, содержащих не менее 70% алкоголя. Но шансы подхватить вирус от такого предмета в разы ниже, чем от грязных рук.

«С точки зрения пандемии коронавируса, осторожность подразумевает строгое внимание к тому, чтобы избежать потенциальных источников заболеваний», - сказал Бергер, имея в виду ношение масок для лица и практику социального дистанцирования.

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