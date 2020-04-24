Украина видео Под Одессой всю ночь горит Свято-Успенский монастырь, есть пострадавшие

2020-04-24 09:53 1413

Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар.

По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.

По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

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Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Под утро пожар локализировали. Обстоятельства и точные причины - устанавливаются.

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