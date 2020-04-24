Коронавирус Выход Украины из карантина - в МОЗ раскрыли сроки снятия запретов и ограничений

2020-04-24 20:32 300

Информация о поэтапном выходе Украины из карантинных ограничений, открытии для посещения парков и начале работы предприятий сферы услуг будет предоставлена в ближайшее время.

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий - существенное уменьшение числа заболевших", - заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что на этот момент ежедневный прирост числа инфицированных коронавирусом украинцев составляет от 7 до 12%.

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"Есть алгоритм, пять этапов, но основной критерий - уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков и магазинов. Думаю, что в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - подытожил Максим Степанов.

Карантин в Украине изначально был введен с 12 марта по 3 апреля. 25 марта, правительство продлило карантин до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 22 апреля было принято решение продлить меры до 11 мая.

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