Коронавирус В Киеве коронавирус нашли в очередном монастыре

2020-04-24 17:00 141
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В столице коронавирус выявили еще у девять священнослужителей. Первый случай - в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре.

В Киеве выявили коронавирус в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ МП. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Это уже четвертый столичный монастырь, где обнаружили заболевание.

"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры, трое - из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона", - сказал Кличко.

Он напомнил, что Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.

В целом в столице выявили уже 1122 случая коронавируса, 63 из них - за минувшие сутки.

Заболели 22 женщины возраста от 21 до 82 лет и 35 мужчин возраста о 18 до 77 лет, а также шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

"В больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции. За сутки выздоровели 8 человек, в целом вылечились 53 жителя Киева", - сообщил Кличко.

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