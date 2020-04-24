Коронавирус Кладбища под замком: полиция в Киеве сделала заявление о поминальных днях

2020-04-25 00:04 138

Сотрудники правоохранительных органов и Муниципальной стражи начали патрулировать киевские кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В полиции подчеркнули, что с нарушителями будут проводить разъяснительную беседу, а тех, кто не реагирует на замечания, привлекут к административной или же уголовной ответственности.

Также сообщается, что в ближайшее время будет увеличено количество патрулей, а также организован контроль за общественными местами, такими, как парки, скверы и спортивные площадки для обеспечения соблюдения карантина гражданами.

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