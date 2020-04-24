Коронавирус В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных Covid-19

2020-04-25 00:20 144
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В Беларуси с начала эпидемии коронавируса выявлено 8 773 случаев Covid-19. 751 из них был подтвержден только за последние сутки, что является рекордным показателем.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава страны по состоянию на 24 апреля информирует издание Вечерний Гродно.

В свою очередь замминистра здравоохранения Елена Богдан уверяет, что несмотря на существенный прирост в количестве инфицированных коронавирусом за сутки, ситуация с эпидемией в Белрауси остается «полностью контролируемой».

Со вчерашнего дня число смертельных случаев увеличилось на 3 и составило 63 умерших. Выздоровели и выписаны 1120 пациентов. Всего выполнено более 130 тысяч тестов, за последние сутки — 8281 тест.

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