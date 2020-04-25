Коронавирус Как оформить пособие по безработице онлайн: появилась инструкция

2020-04-26 00:03 273

Теперь пособие по безработице можно оформить онлайн - на онлайн-портале государственных услуг "Дія" появилась можно оформить заявку в электронной форме.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Для оформления пособия по безработице необходимо совершить три шага:

авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дія" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице / или сообщение о необходимости доработки / или аргументированный отказ.

"На период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы", - сказано в сообщении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ