Коронавирус Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал, как Украина будет жить после 11 мая

2020-04-29 18:00 249
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В Украине после 11 мая планируют ввести адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, накануне состоялось заседание Совета экономического развития, на котором обсуждался этот вопрос.

"Вчера на Совете экономического развития мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план, согласны с предложением, что нужно запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая ", - заявил Шмыгаль.

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