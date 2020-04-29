Коронавирус В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19

2020-04-29 19:00 216
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Всего в столице 1341 человек заболел коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 43 новых заболевания коронавирусом COVID-19, 1 случай - летальный. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Общее количество заболевших коронавирусом в столице увеличилось до 1341 человека, 24 - умерли, 69 - выздоровели.

"Количество киевлян в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания корона вирус увеличилась еще на 43 человека, 5 из них медики. Один случай за минувшие сутки летальный", - сообщил Кличко.

Напомним, за 27 апреля в Киеве зафиксировали всплеск заболеваний среди граждан. Так, за сутки коронавирусом заразились сразу 78 человек.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, чем так опасен коронавирус и как не заразиться

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коронавирус остается в воздухе: вирусологи назвали места скопления COVID-19

2020-04-29 16:30 573

видео Полицейские Киева напали на известного журналиста в прямом эфире - ВИДЕО

2020-04-29 14:12 402

Формальдегид, диоксиды серы и азота - чем дышат киевляне во время карантина

2020-04-29 13:44 423

Автоматическую фотофиксацию нарушений ПДД перенесли до окончания карантина

2020-04-29 10:41 369

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски

2020-04-29 21:30 63

Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

2020-04-29 21:00 111

Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."

2020-04-29 20:30 156

Польша назвала дату выхода из карантина

2020-04-29 20:00 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски 2020-04-29 21:30 63
Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине 2020-04-29 21:00 111
Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..." 2020-04-29 20:30 156
Польша назвала дату выхода из карантина 2020-04-29 20:00 162

Лента

21:30 В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски
21:00 Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине
20:30 Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."
20:00 Польша назвала дату выхода из карантина
19:30 Американский фармгигант обещает «миллионы доз» вакцины от коронавируса к концу года
19:00 В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19
18:30 В ФИФА призвали остановить весь футбол в мире до сентября
18:00 Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал, как Украина будет жить после 11 мая
17:30 Повышение пенсий: кто и сколько получит в мае
17:00 В мае могут открыться около 900 рынков в Украине