Коронавирус Какая украинцам нужна соцпомощь, чтобы выжить при карантине: названы суммы

2020-04-30 20:30 96
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Глава "Комитета экономистов Украины" Андрей Новак назвал суммы соцпомощи, необходимой украинцам в период карантина.

По словам Новака, антикризисные программы практически всех стран, пострадавших от коронавируса, имеют три главные составляющие: снижение общей налоговой нагрузки на бизнес, резкое снижение практически до нуля процентных ставок и социальная поддержка граждан.

При этом в Украине, как отметил экономист, нет ничего подобного.

"А, что касается социального направления, то создается впечатление, что правительство отдает решение всех проблем на откуп самим гражданам", - добавил он.

Поэтому идея выплат гражданам, с точки зрения Новака, выглядит разумной. Но, по словам эксперта, 5 тысяч гривен – это слишком мало.

"Эта сумма проблемы не решит. Людям нужно оплачивать жилье, особенно тем, кто его арендует. Одноразовая выплата должна быть как минимум, 10 тысяч гривен (среднемесячная зарплата), а лучше – 20 тысяч гривен хотя бы на семью. Тогда это будет действенная помощь", - считает глава "Комитета экономистов Украины".

Ранее бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил ввести в Украине базовый доход на период карантина. По его словам, в такой период каждому украинцу следует выплачивать по 5 тысяч гривен в месяц.

Экс-глава Минэкономики отметил, что продление карантина до 11 мая может быть не последним, и в этот период необходимо поддержать людей и экономическую активность в стране.

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