Украина Майские грозы и потепление до +26: синоптики дали прогноз на субботу

2020-05-02 11:00 315
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В субботу, 2 мая на большей части Украины ожидаются дожди з грозами, воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, грозовые дожди прогнозируются везде, кроме Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Днем 2 мая столбики термометров покажут от 15 до 26 градусов с отметкой "плюс", причем самая низкая температура будет в Одесской области, а самая высокая - на востоке страны.

Ночью прогнозируется 9-11 градусов выше нуля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курс валют развернется сразу после выходных, "майские" ударили по доллару: чего ждать украинцам

2020-05-02 11:30 534

Минздрав настоятельно рекомендует оставаться дома на майские праздники

2020-05-01 09:39 600

Когда в Украине закончится пандемия китайского коронавируса - точный прогноз ученых

2020-04-29 08:10 2124

Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз

2020-04-27 18:00 2946

Еще новости в разделе "Украина"

Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков

2020-05-02 12:00 417

Майские грозы и потепление до +26: синоптики дали прогноз на субботу

2020-05-02 11:00 315

Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников

2020-05-01 17:33 609

Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями

2020-05-01 13:43 756
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков 2020-05-02 12:00 417
Майские грозы и потепление до +26: синоптики дали прогноз на субботу 2020-05-02 11:00 315
Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников 2020-05-01 17:33 609
Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями 2020-05-01 13:43 756

Лента

15:00 Ученые нашли более эффективный способ защиты от коронавируса
14:30 Степанов рассказал, сколько стоит тестирование на COVID-19 и кому его делают
14:00 В Германии перенесли дату возобновления Бундеслиги
13:30 В Кабмине заявили, что ведут переговоры с ЕС по отправке заробитчан на работу
13:00 Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике
12:30 Врач, который переболел коронавирусом, назвал новый симптом болезни
12:00 Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков
11:30 Курс валют развернется сразу после выходных, "майские" ударили по доллару: чего ждать украинцам
11:00 Майские грозы и потепление до +26: синоптики дали прогноз на субботу
10:30 В Украине за сутки число случаев Covid-19 возросло на 550 человек