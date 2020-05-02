Майские грозы и потепление до +26: синоптики дали прогноз на субботу

В субботу, 2 мая на большей части Украины ожидаются дожди з грозами, воздух прогреется до плюс 26 градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, грозовые дожди прогнозируются везде, кроме Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Днем 2 мая столбики термометров покажут от 15 до 26 градусов с отметкой "плюс", причем самая низкая температура будет в Одесской области, а самая высокая - на востоке страны.
Ночью прогнозируется 9-11 градусов выше нуля.
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