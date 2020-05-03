Коронавирус Обвал цен на квартиры не остановить: украинцам рассказали, что будет с рынком недвижимости

2020-05-03 13:30 300
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Стало известно, что будет с рынком недвижимости после окончания карантина

Об этом пишет Сегодня.

Несмотря на серьезный удар по экономике из-за карантина, эксперты прогнозируют, что украинцы в скором времени начнут покупать жилье.

Пока за время карантина спрос на жилье существенно сократился ­– в среднем на 50%. А после окончания ограничительных мер украинцы будут концентрировать внимание на объектах новых форматов, а также на однокомнатных квартирах.

"Ожидается, что более 70% всех продаж придется на 1-комнатные квартиры площадью до 50 м2. Локация: на сегодняшний день главными условиями удачной локации стоит считать хорошее транспортное сообщение и возможность за минимальный отрезок времени добраться в центр города. Также наличие уже созданной инфраструктуры в месте застройки и, конечно же, рекреационные возможности: ЖК вблизи парков, реки, озер, леса будут наиболее востребованы у покупателей", – уверяет специалист Александр Изаров.

Другой эксперт Анжелика Саакян не сомневается, что после отмены карантина в течении месяца будет наблюдаться постепенное увеличение продаж. Выход из ситуации будет плавным, но с наращиванием продаж.

"Предположительно, до 50% всех купленных квартир – это будут инвестиционные сделки именно с целью сохранить средства. То есть, особое внимание покупателя будет приковано к объектам новых форматов на начальных стадиях строительства, когда стартовая цена наиболее приемлема и сулит покупателю доход до 25% в год. Если говорить о том, что именно будет покупаться, то прежде всего, это однокомнатные квартиры площадью 35-46 м2. Именно однокомнатные квартиры являются наиболее востребованным "товаром", – озвучила она свой прогноз по рынку недвижимости.

Но будут и те украинцы, которые на время отложат покупку квартир. От этого откажутся те украинцы, которых серьезно затронул экономический кризис и те, которые не знают, что будет с их работой или бизнесом.

"Есть 3 аспекта, по которым можно делать выводы, есть ли в строительстве кризис. Во-первых, это сокращение количества покупателей, во-вторых, остановка строящихся объектов, в-третьих, инфляция, которая ведет к удорожанию строительства и повышению гривневых цен. Помним, что первичный рынок жилья, рынок производства стройматериалов крепко привязаны к курсу доллара. Но сейчас – форс-мажор. Пока рано говорить о том, что будет с экономикой. Все рынки сейчас поставлены на паузу. Думаю, что после окончания карантина в течение 1-1,5 месяцев станет ясно, что будет дальше", - добавила Саакян в общении с журналистами.

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