Коронавирус Спецрейсы вернули в Украину более полутысячи человек за сутки. Все ушли на обсервацию

2020-05-03 14:00 234
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За прошедшие сутки, 2 мая, специальные авиарейсы вернули в Украину более 550 человек. При этом проведенный скрининг не обнаружил у них признаков заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ", - говорится в сообщении.

На данный момент, утверждают пограничники, все прибывшие отправились на двухнедельную изоляцию.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них 17 были подтверждены в Киеве.

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