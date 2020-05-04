Коронавирус Откроет ли Украина все КПП на границе с 11 мая: в Кабмине дали четкий ответ

2020-05-04 19:30 1212
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Правительство продлило срок закрытия некоторых пунктов пропуска на госгранице до 22 мая.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 4 мая.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во всех документах, связанных с карантином, дата 11 мая будет заменена на 22 мая.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания предложил детально обсудить вопрос открытия конкретных пунктов пропуска, а также их количество.

С 16 марта в Украину был запрещен въезд иностранцев (кроме имеющих вид на жительство), а с 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

При этом работают следующие автомобильные пункты пропуска: "Ягодин", "Краковец", "Ужгород", "Тиса", "Дьяково", "Порубное", "Староказачье", "Рени", "Могилев-Подольский", "Гоптовка", "Юнаковка", "Бачевск", "Сеньковка", "Меловое", "Новые Яриловичи", "Славутич", "Выступовичи", "Доманово".

Сначала карантин в Украине был введен на период до 3 апреля, затем его продлили до 24 апреля, а позднее - до 11 мая.

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