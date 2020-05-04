Коронавирус Открытие метро и снятие масочного режима: стали известны новые планы насчет карантина в Украине

2020-05-04 20:00 768
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При самых оптимистичных прогнозах, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

Об это рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. По их словам, метро будут открывать в последнюю очередь – при самом оптимистичном прогнозе это конец июня-начало июля.

Также в Украине будет продлен масочный режим – как минимум до конца года, а то и дольше. К тому времени (ориентировочно на ноябрь-декабрь) ожидается вторая волна COVID-19.

"О туризме пока можно забыть, до конца года может будут возобновлять авиасообщение с теми странами, у которых будет открыто воздушное пространство, но их будет мало".

Кроме того, в МОЗ поделились результатом моделирования, согласно которому стало известно, что если бы карантинные меры в Украине не были введены, то уже сейчас количество заболевших составляло бы около 250 тысяч.

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